県内の3月の有効求人倍率は1.03倍で、前の月を0.02ポイント下回りました。 鹿児島労働局によりますと、3月の県内の有効求人倍率は1.03倍で、前の月から0.02ポイント下がりました。 県内の有効求人倍率は、2022年度以降減少傾向で、今後は、1倍を下回る可能性もあると見られています。有効求職者数も前の月から0.6%減り若年層の県外流出などの影響で3か月連続の減少となりました。 また、新規求人数は去年の同じ月より3.9%減