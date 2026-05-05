レアル・マドリーは現地５月４日、前日のエスパニョール戦で右足を負傷したフランス代表DFフェルラン・メンディが大腿直筋腱損傷と診断されたと発表した。全治期間は明らかになっていないものの、『ESPN』は手術する可能性があり、最大５か月の離脱になると報じた。また、母国フランスのメディア『RMC Sports』も「メンディにとってまたもや痛手、ワールドカップ出場を逃す。具体的な回復期間は明らかにされていないものの、