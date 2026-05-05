TBS・江藤愛アナウンサー（40）が5日、自身のXを更新し、テレビに映らない素敵な内幕を明かした。【写真】江藤愛アナが披露放送の内幕…ほっこり光景「カメラさんの素敵なココロ」と記し、カメラマンや機材を披露。出演者に向けて、かわいらしく「こっちみてね！」など手作りのあしらいが施されている。これに対して「現場の風景を見せて下さってありがとうございます」「テレビ番組の見えないところが見えると何だかとっ