「高性能な電動歯ブラシを使えば、歯をきれいに磨ける」――そう考えて上位モデルの購入を検討している方も多いのではないでしょうか。今回は「電動歯ブラシは高性能なモデルほどきれいに磨ける」という噂について、22歳から49歳までのマイナビニュース会員400名にアンケートを実施しました。その結果、本当だと思う方が56%、嘘だと思う方が44%となりました。回答者の声を見ると、「上位モデルに変えて汚れ落ちが実感できた」と信