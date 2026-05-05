ウォルト・ディズニーが映画化し、アカデミー賞5部門を受賞した映画を原作とした、ミュージカル「メリー・ポピンズ」。現在上演中の日本プロダクションが、5月6日に記念すべき250回公演を迎える。それに先立ち、メリー・ポピンズ役の濱田めぐみと、バート役の大貫勇輔が取材に応じ、本作への思いを語った。本作は、大ヒット映画『メリー・ポピンズ』を原作に、ディズニーと数々のヒットミュージカルを生み出し続ける名プロデュ