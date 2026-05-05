【その他の画像・動画等を元記事で観る】 世界独占配信中のNetflixドキュメンタリー映画『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』より、稲葉浩志書き下ろし主題歌「果てなき夜を」が使用されたフルバージョン・コラボPVが5月5日に解禁された。 ■深く語りかけるようなメロディが胸を打つ、名シーンを惜しみなく使用したコラボPV Netflixドキュメンタリー映画『戦いの向こう 侍た