川崎市で女性が死亡したひき逃げ事件で警察はトラック運転手の男を逮捕しました。【映像】現場周辺の様子6日午前3時15分ごろ、川崎市中原区等々力で近くに住む日野敬子さん（55）が頭から血を流した状態で倒れていて、病院に搬送後、死亡が確認されました。現場には日野さんが乗っていたとみられる自転車があり、後部が壊れていました。警察は自転車に乗っていた日野さんに横断歩道で衝突したにも関わらず、そのまま逃走した