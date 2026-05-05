"戦後最大の疑獄"と呼ばれたロッキード事件の発覚から今年で50年が経つ。田中角栄元首相はなぜ、逮捕されたのか。田中元首相の秘書に、当時、何が起きていたのかを聞いた。【表】田中角栄氏が金脈問題で首相辞任を表明したのは1974年11月26日ロッキード事件「関連年表」最高裁は田中角栄が亡くなるのを待っていた？「田中が逮捕された時、私がいた砂防会館の事務所にも検察が来たが、令状ではガサ入れの対象になっていなかったか