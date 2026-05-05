神戸市立王子動物園内に設置され、長年市民に親しまれてきた蒸気機関車「D51 211号」が、園の再整備に伴い移設されることになった。このほど市が発表した。移設先は、“生まれ故郷”である旧国鉄鷹取工場跡地に隣接する須磨区内の公園。移設に向けて5月下旬からSLを仮囲いし、夏ごろには引っ越し作業をスタートする予定だ。移設される蒸気機関車「D51 211号」（神戸市提供）D51 211号は1938（昭和13）年、鉄道省の鷹取工場で製