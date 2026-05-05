「韓国語、ちょっと勉強してみたい！」そう思って勉強を始めたのに、途中で挫折してしまう人も少なくありません。そこで今回は、『ゼロからわかる！ 楽しく続けられる！ 韓国語1年生』の著者で韓国旅行YouTuberとして活躍するハングルノート加藤さんに「韓国語がすぐ話せるようになる人の共通点」を聞きました。ベスト1：間違いを恐れず、とにかく「話す場数」を踏んでいる韓国語がすぐ話せるようになる人の最大の特徴は、とにかく