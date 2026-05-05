アーティストにとって重要な“声”。楽曲の世界観を形作る声は、CMではまた違った響きを持つことがある。本稿では、CMのなかで披露されたアーティストたちの“特別な声”に注目したい。 （関連：【動画あり】野田洋次郎、藤井 風、大森元貴、常田大希ら出演のCM映像） 野田洋次郎（RADWIMPS）は、サントリーウイスキー「角瓶」のCMに出演。映像では蒼井優が店主役を務めるお店の常連客役として、お