グラビアアイドルの椚(くぬぎ）マイカ（29）が4日までにインスタグラムを更新。美ヒップ際立つランジェリー姿を披露した。椚は「デニムに隠れてた！！！！」とつづり、デニムパンツからランジェリーをのぞかせた鏡越しの自撮りショットを公開。さらに後ろ向きショットではデニムパンツを下ろし、美ヒップ際立つTバック姿を披露した。この投稿に「コレがたまらんよのね」「強烈」「ケツサイコー」「ナイスヒップ」「なんてゴージャ