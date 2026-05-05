◇ナ・リーグロッキーズ−メッツ（2026年5月4日コロラド）ロッキーズの菅野智之投手（36）は4日（日本時間5日）、本拠地メッツ戦に今季4勝目（1敗）を狙い「中4日」で先発予定。4月29日（同30日）のレッズ戦は5回１／3を4安打無失点で3勝目を手にした。2勝目をマークした22日（同23日）のパドレス戦で初回に1失点して以降、過去10イニング連続無失点と好調を維持している。相手は現在ナ・リーグ東地区最下位と低迷中。