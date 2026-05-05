北海道では北部を中心に昨日4日の午後から雪が降り、夜は雪エリアが拡大しました。昨日4日の日降雪量は北海道の滝上町や幌加内町朱鞠内で30年ぶりに10センチ以上となりました。今日5日の明け方には雪はやんできましたが、朝にかけて積雪や路面の凍結にご注意ください。北海道でゴールデンウィークに季節外れの雪昨日4日の午後から北海道には寒気が流れ込み、北部を中心に次第に雪が降り、夜は雪エリアが拡大しました。昨日4日の日