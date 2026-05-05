タレントの河合郁人（38）と女優の橋本マナミ（41）が4日、都内で朗読劇「したいとか、したくないとかの話じゃない」（12〜17日、東京・よみうり大手町ホール）の稽古を公開した。セックスレスをきっかけに関係性や人生を見つめ直していく夫婦を描く。河合は「“セックスがしたい”と人前で言うのが初めて。そこをぜひ見ていただきたい」とアピール。橋本も「“勃（た）たせてきて”もないですよ」と劇中のせりふについて笑い