お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が4日放送の日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演し、憲法改正について私見を語った。番組では3日の憲法記念日に各地で集会が開かれたニュースを取り上げ、高市早苗首相（自民党総裁）が改憲派集会にビデオメッセージを寄せ「行うべきは決断のための議論だ」と憲法改正に改めて意欲を示したことを伝えた。一方で各地で護憲派の集会が開かれ、「平和憲法を守ろう