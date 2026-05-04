きらぼし銀行の看板＝2019年2月、東京都渋谷区東京都を地盤とする地方銀行グループ、東京きらぼしフィナンシャルグループ（FG）が、都が投じた400億円分の公的資金を2026年内にも返済する方向で検討していることが4日分かった。これまでは28年度までを目標としていた。業績が堅調に推移しており、前倒しで返すめどを付けた。都の公的資金は、きらぼしFG前身で、05年開業の新銀行東京に投入されていた。その後、他の地銀と経営