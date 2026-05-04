フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日のテーマは先週に引き続いて「野球の最高峰ＭＬＢ」。メジャーリーグ経験のある元メジャーリーガーたちが豪華集結した。米大リーグ・ホワイトソックスに移籍し、１年目にワールドシリーズ制覇に貢献した井口資仁氏、カージナルス、フィリーズと異なる球団で、ワールドチャンピオンに輝いた田口壮氏らがメジャーリーグフ