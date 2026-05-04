人気子役の永尾柚乃が４日、横浜市内で「スター・ウォーズの日」イベントに元日向坂４６・佐々木久美らと出席した。「スター・ウォーズ」の劇場最新作「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」（２２日、日米同時公開）に合わせたイベントで、日本でも正式な記念日として制定されている「スター・ウォーズの日」に同作ファンのタレントが集結した。永尾は、実父の影響で「シリーズを全て観（み）ている」と