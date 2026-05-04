【新華社遵義5月4日】中国貴州省遵義市で1〜5日の労働節（メーデー）連休期間中、地元の特色ある軽食「小豆腐」を味わうイベント「第3回小豆腐カーニバル」が開かれた。市内を流れる湘江のほとりに、さまざまな「小豆腐」の屋台が軒を連ね、多くの市民や観光客でにぎわった。イベントは地域色豊かなグルメと流行の文化体験を融合させることで、休日の文化・観光消費の多様化を図っている。（記者/呉斯洋）