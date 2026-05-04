ゴールデンウイーク真っただ中！静岡県内では各地でイベントが開かれるなど、にぎわいをみせています。焼津市では3日から3日間、「春の焼津さかなセンター祭り」を開催。4日、会場の一角では開場前から行列が…（記者）「ただいま午前9時前です。開店前から多くの方が、新鮮な海鮮を目当てに集まっています。」3日間限定で、通常3000円以上の海鮮を半額以下の1500円で食べられるお得なチケットの先着販売です。