4日昼過ぎに石川県白山市の工場で火事がありました。この火事によるけが人は、今のところ確認されていません。火事があったのは、石川県白山市徳丸町にあるトラックの荷室などを製造する工場です。4日午後1時ごろ、従業員から「工場から火が出ている」などと、消防に通報がありました。火は約3時間後に消し止められました。出火時、工場は稼働中でしたが、消防によりますと、従業員は全員避難して、今のところけが人は確認されてい