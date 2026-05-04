私たちだっていいふうふになりたい展 ゆめタウン三豊(三豊市豊中町本山甲) 「同性婚」について考えてもらおうと、香川県三豊市の商業施設で「私たちだって“いいふうふ”になりたい展」が開かれています。 同性カップルの当事者らでつくる「三豊にじいろ研究会」などが企画しました。 会場では「救急病院で同性パートナーには病状の説明ができないと言われた」など直筆で書かれた当事者の声を紹介してい