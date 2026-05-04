JR九州のロゴ4日午前11時半ごろ、佐賀県唐津市のJR筑肥線西相知―佐里間で、走行中の普通列車（1両編成）が線路上に倒れていた木とぶつかった。乗客16人にけがはなかった。車両のブレーキが損傷し自力で走行できないため、JR九州はこの日は運行を終日取りやめることを決めた。運転士は「直前にブレーキをかけたが間に合わなかった」と説明しているという。