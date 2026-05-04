【地球の歩き方 スター・ウォーズ】 7月30日 発売予定 5月4日 予約販売開始 価格：2,750円 【拡大画像へ】 地球の歩き方は、7月30日に「地球の歩き方 スター・ウォーズ」を発売する。価格は2,750円。5月4日より予約販売を開始した。初回限定で、ホログラムロゴ仕様の特製リバーシブル帯を装着予定。 「スター・ウォ