東京・足立区のガソリンスタンドで給油中にトラックや給油機などが燃える火災がありました。【映像】火災があったガソリンスタンドの様子4日午後0時50分ごろ、足立区江北6丁目のガソリンスタンドで「ガソリンスタンド内で車が燃えている。消火器で消している」と通報がありました。警視庁などによりますと、ガソリンスタンドで客がトラックに給油していたところ、突然火が出てトラックや給油機が燃えたということです。その