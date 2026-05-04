開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、原作・河原和音氏、作画・アルコ氏の恋愛コメディ「俺物語!!」全14巻が各巻100円のセール価格で販売されている。 「俺物語!!」は、身長2m、体重120kgのいかつい男子高生剛田猛男が主人公の異色の少女漫画。剛田と幼なじみのイケメン砂川が電車で痴漢に困っていた女子高生・大和と知り合ったことで不思議な恋の花が咲く。 なお、セール