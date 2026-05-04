北海道・旭山動物園の焼却炉で、妻の遺体を燃やしたとして飼育員の男が逮捕された事件で、男が妻との日常生活に不満があったという趣旨の供述をしていることが分かりました。夫婦の間に一体何があったのでしょうか。（鷲見記者）「鈴木達也容疑者が出てきました。フードを目深にかぶり、表情はうかがえません」妻の遺体を損壊したとして逮捕・送検された、鈴木達也容疑者です。（鈴木達也容疑者）「身近にいる生き物なんです