アメリカのプロピックルボールツアー「PPAツアー」に参戦している船水雄太（32、マイアミ・ピックルボール・クラブ）が日本時間4日、アトランタで開催されたヴェオリア・アトランタ・ピックルボール選手権の男子ダブルスで、タマ・シマブクロ（15）とのペアで4位入賞を果たした。【写真を見る】プロピックルボールプレーヤー船水雄太、最高峰グランドスラム大会で4位入賞「自分にとって大きな一歩」日本人選手初の快挙PPAツアーで