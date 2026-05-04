賃貸物件の「原状回復義務」をご存じでしょうか？借りたものをもとの状態に戻して返却する義務を指しますが、どこまでを賃借人に負担させることができるのかという点で問題となるケースが後を絶ちません。本記事では、不動産と相続を専門に取り扱う山村弁護士がケース別に賃貸人と賃借人のどちらに回復義務があるのか、解説していきます。2020年の民法改正で明文化された「原状回復義務」今回は、トラブルの多い賃貸アパートの退