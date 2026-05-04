元AKB48でタレントの高橋みなみ（35）が4日、自身のXを更新。結婚記念日を迎えたことを報告した。高橋は「5月1日7回目の結婚記念日でした」とつづり、「別日にディナーへ」と、夫婦で記念ディナーを楽しんだことを明かした。15歳年上の夫との夫婦ショットなどを公開し、「これからも穏やかに楽しく仲良く過ごしたいお肉美味しかった！」と記していた。高橋は16年4月にグループを卒業。その後はタレントとして幅広く活動