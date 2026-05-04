インテルを率いるクリスティアン・キヴ監督が、就任初年度でのセリエA制覇を成し遂げた。イタリアメディア『スカイ』が同監督のコメントを伝えた。現役時代にインテルで2009−10シーズンの3冠達成メンバーとなったキヴ監督は、2021−22シーズンにはインテルのプリマヴェーラを率いてリーグ制覇。その後にパルマ・カルチョでの指揮を経て、今季よりシモーネ・インザーギ前監督の後任を務めると、第35節パルマ戦でクラブ史上21度