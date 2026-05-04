◇ア・リーグヤンキース11―3オリオールズ（2026年5月3日ニューヨーク）ヤンキースの主砲アーロン・ジャッジが、ホワイトソックス・村上に並ぶ両リーグ最多の13号アーチを放った。同時に、3番ジャッジと2番ライスの本塁打の競演でもあった。まず初回1死でライスが先制の12号ソロ。この時点で本数でジャッジに並んだ。しかし球界屈指のスラッガーはすぐに突き放す。1―1の3回1死二塁でバックスクリーン左へ滞空時間の