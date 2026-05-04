高市早苗首相が衆議院選挙で公約した「飲食料消費税の2年間ゼロ」は、2026年度中の実施が難しくなっている。税率1％なら間に合うかもしれないなんて奇策も取りざたされているが、いずれにしても公約通りにはできないということで、「その責任はわれわれにもある」と、なんと「宿敵」の石破茂前首相が頭を下げた。消費税減税やるのかやらないのか、実現できなかった時の責任も大きい石破氏は2026年5月1日放送の「報道1930」（BS−TB