5月2日から5月5日にかけて千葉県・千葉市蘇我スポーツ公園で開催されている「JAPAN JAM 2026」の5月4日公演の中止が、公式サイトで発表されました。「JAPAN JAM」は、毎年ゴールデンウイークに開催されている人気野外音楽イベントです。【写真を見る】【 JAPAN JAM 2026 】5月4日公演の開催中止「安全を最優先に考えた結果の判断」前日には強風対策も発表文では『本日5月4日(月・祝)のJAPAN JAM 2026は、強風の影響により、