都市と地方では、設備や生活スタイルに違いがあり、普段当たり前に使っているものでも、場所が変わると戸惑うことがあります。今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、トイレに使おうとして直面した“ギャップ”にまつわるエピソードです。田舎では普通のものでも、都会に慣れた人にとってはギャップに感じることも――。ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。○本当にあった田舎クイズ「ドアを開けた先の“きつい”体験」「