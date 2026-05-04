女優の綾瀬はるか（４１）が、アンニュイな撮影ショットを見せた。スタッフによるインスタグラムが３日までに更新され「【オトナミューズ】６月号お写真を少し公開」と紹介し「表紙を飾らせていただいておりますので、まだの方もぜひご覧ください！」と呼びかけた。２枚の写真をアップ。キュートな印象の綾瀬だが、珍しく笑顔なし。憂いのある表情で、フォロワーは「はるかちゃん、大人女性の香りが素敵だわ」「儚げな表情に