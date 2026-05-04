2026年春の話題作、劇場版『名探偵コナンハイウェイの堕天使』。【画像】名探偵コナン×小田原・箱根・湯河原コラボ中のスポットはこの6か所舞台のひとつが横浜ということで、どうしても注目は横浜に集まりがち......なんだけど――いやいや、実は他にも面白いエリアがある。2026年4月7日〜8月31日まで、湯河原町・小田原市・箱根町の3市町が連携し、「劇場版名探偵コナン」とのコラボイベントを開催中なのだ。スタンプラリー