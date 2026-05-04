タレント・ほしのあき（４９）と、夫のＪＲＡ三浦皇成騎手（３６）の夫婦ショットが公開された。「カーヴィーダンス」で知られるボディメイクトレーナー樫木裕実さんのインスタグラムに登場。樫木さんは「ＧＷレッスンの後にほしのあきちゃんのトレーニング」とし、「あきママがトレーニング中レース終わりで駆けつけた皇成騎手本当に仲がよい夫婦でありファミリー」と報告。２人が仲良くトレーニングに励む姿や、ほしのが