社会のさまざまな分野で功績があった人たちに贈られる春の叙勲の受章者に対する伝達式が、津市の三重県庁で行われ、一見知事が受章者らの功績を称えました。社会のさまざまな分野で功績をあげた人に贈られる「旭日章」には13人、国や地方公共団体の職務に長年従事してきた人に贈られる「瑞宝章」は43人が選ばれました。伝達式には、総務省と厚生労働省、そして、こども家庭庁関係の受章者8人が出席。ひとりひとりに一見知事から勲