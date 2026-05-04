ゴールデンウィーク明けの5月、仕事や学校への足取りを軽くする「おトクな特等席」が登場します。京王電鉄は2026年5月7日（木）から29日（金）までの平日限定で、座席指定列車「京王ライナー」の料金を通常の410円から200円へと大幅に割り引きする「オフピーク割引」を実施します。通常の半額以下、200円というコーヒー1杯分にも満たない金額で、新宿までの「確実に座れる快適な移動」が手に入ります。本記事では、割引対象となる