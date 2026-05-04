まずは事前の対策を欠かさずに！例年どおり、2026年もゴールデンウイーク（GW）は渋滞予測が出ています。とはいえ、なかなか取れないまとまったお休みだという人も多く、渋滞覚悟で出かけるケースもあるでしょう。【画像】「えっ…！」これが高速道路で「絶対やってはいけない」行為です！（30枚以上）今回は「いかに渋滞を最小限にやり過ごすか」について、さまざまな方法を紹介します。今年のGWも、行楽に出かけるクルマ