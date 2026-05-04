山形県酒田市の山林に山菜採りに入った78歳の男性が3日から行方不明になっていて、警察などが捜索しています。行方が分からなくなっているのは、酒田市北俣に住む78歳の男性です。警察の調べによりますと、男性は3日午前8時半ごろ、山菜採りのために酒田市山谷の山林に1人で入りましたが、午後になっても帰宅しなかったことから家族が110番通報したものです。現場付近では男性の軽トラックが見つかっているということです。3日は警