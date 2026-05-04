「天皇賞（春）・Ｇ１」（３日、京都）息をのむゴール前の攻防。内で粘り込む１番人気のクロワデュノールに、大外から襲いかかった１２番人気ヴェルテンベルク。１０分を超える写真判定の結果、推定２センチの差でクロワデュノールに軍配が上がった。大阪杯からの連勝で、１６＆１７年覇者キタサンブラックとの父子制覇を達成するとともに、Ｇ１タイトルの数を４に伸ばした。あと１完歩あれば、大金星を射止められたかもしれ