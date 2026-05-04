TOKYO FMの番組「FM EVA 30.0」。『エヴァンゲリオン』シリーズにゆかりのあるクリエイターや歌手・声優の方々をお迎えして、知られざる制作秘話を伺ったり、作品をこよなく愛するアーティストの方々をお招きして、ご自身の『エヴァンゲリオン』体験を語っていただきました。今回は、相田ケンスケの声を演じた声優・岩永哲哉さんと、ゲヒルン株式会社 代表取締役・石森大貴さんの対談をお届け。ここでは、石森さんが提供しているサ