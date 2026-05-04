「ヤンマガアザーっす！」より加藤玲菜さん 【拡大画像へ】 講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「ヤンマガアザーっす！」を公開した。 「ヤンマガアザーっす！」はヤンマガ本誌グラビアの未公開カットをヤンマガWebだけで見られる連動企画。今回は加藤玲菜さんと青野さくらさんのグラビアが公開されている。 「ヤンマガアザーっす！」より青野さくらさん (C)高橋慶佑／ヤン