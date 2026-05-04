大切な家族を失った後は、誰しも不安を抱えるものです。残された家族を支えるために用意されている遺族年金ですが、まさかの「受給不可」という事例もあります。本記事では後妻を襲った年金格差の落とし穴を紹介、今すぐできる備えについて、社会保険労務士でもあるOne Asia法律事務所の古田雄哉弁護士に詳しく聞きました。（執筆／ライター岩田いく実、監修／One Asia法律事務所古田雄哉弁護士）夫の急死妻を襲った驚愕の事実