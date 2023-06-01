連覇を狙ったヘデントールは直線で明らかに伸びを欠き、掲示板を死守するのが精いっぱいの5着。ルメールは「中団で冷静に走れた。向正面では勝ち馬の後ろで我慢もできた。ペースが上がってから手応えが鈍ったけど、直線はジリジリ伸びた」と肩を落とす。木村師は「よく頑張ってくれた。ロスの大きな競馬だったけど、最後まで諦めず走ってくれた」と力走を称え、競馬場を後にした。