【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MISIAが、5月2日・5月3日に神奈川・Kアリーナ横浜で、1月より開始した全国ツアー『STARTS presents MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON』のアリーナ公演ファイナルを迎えた。 ■話題の新曲「ラストダンスあなたと」など、25曲をほぼノンストップで披露 2001年から生音によるアンサンブルにこだわり抜いてきた『星空のライヴ』シリーズは回数を重ねるごと