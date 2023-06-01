【プレミアリーグ第35節】(オールド トラフォード)マンチェスター・U 3-2(前半2-0)リバプール<得点者>[マ]マテウス・クーニャ(6分)、ベンヤミン・シェシュコ(14分)、コビー・メイヌー(77分)[リ]ドミニク・ショボスライ(47分)、コーディ・ガクポ(56分)<警告>[マ]ルーク・ショー(49分)、ブルーノ・フェルナンデス(81分)[リ]カーティス・ジョーンズ(75分)、コーディ・ガクポ(85分)観衆:74,027人└マンU、欧州CL復帰が決定